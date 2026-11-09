Rayo por tormenta habría provocado un incendio en una subestación eléctrica de Salinas

El Cuerpo de Bomberos controló el incendio, mientras una tormenta eléctrica se acercaba a la zona

Un incendio se registró en una subestación eléctrica del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, cerca del patio de revisión vehicular, este lunes 9 de noviembre del 2026.

En el lugar se observó una fuerte emanación de humo que alertó y causó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores del lugar.

Un rayo habría originado la emergencia

De manera preliminar, se presume que un rayo cayó sobre la subestación y provocó el incendio, según los testimonios de quienes circulaban por el sector. Sin embargo, esta causa no ha sido confirmada por las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Salinas atendió la emergencia y logró controlar las llamas.

Una tormenta eléctrica se acercaba a Salinas

La emergencia ocurrió en medio de condiciones climáticas inestables. Desde las 10:00 de este lunes, usuarios de redes sociales compartieron imágenes del cielo nublado y de las señales de una fuerte tormenta en el cantón.

A las 11:00, el servicio de alertas meteorológicas en X, Amaru reportó una tormenta a unos 20 kilómetros al norte de La Libertad y del centro de Salinas, con actividad eléctrica a aproximadamente nueve kilómetros.

El reporte de Amaru contabilizó 54 rayos en un periodo de 30 minutos y señaló que la tormenta comenzaba a debilitarse, aunque avanzaba hacia el sur, en dirección a La Libertad.

En el aeropuerto de Salinas se había registrado lluvia débil durante la hora anterior.

Ante estas condiciones, se recomendó evitar las calles inundadas y no ingresar al mar mientras se mantenga la actividad eléctrica.