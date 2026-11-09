Kendry Páez suma 240 minutos con el Chelsea U21 en 4 meses; ¿merecía ser llamado a la Tri? 

Kendry Páez ha completado sus primeros cuatro meses en el balompié europeo bajo la disciplina del Chelsea FC, registrando un total de 240 minutos disputados en partidos oficiales con la categoría Sub-21 y el torneo EFL Trophy.

Desde su incorporación formal a la estructura del club londinense en julio de 2026, el atacante tricolor ha pasado por un proceso paulatino de adaptación física y táctica diseñado por el cuerpo técnico inglés.

El llamado de Páez a la Selección de Ecuador desató críticas y cuestionamientos. Sin embargo, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo quiere ver de cerca el comportamiento y el rendimiento del jugador. Por eso, el 'Muñeco' Gallardo incluyó a Páez en la lista de convocados para los amistosos ante Costa Rica y Bolivia.

Los meses de julio y agosto estuvieron dedicados de manera exclusiva a la pretemporada y al acondicionamiento físico en la sede de Cobham.

Tras su participación internacional a mediados de año, la directiva de los 'Blues' optó por priorizar la aclimatación de Páez al ritmo de juego británico antes de enviarlo a la exigencia de la competición de alto nivel, evitando apresurar su debut.

Fecha Competencia Rival Resultado Minutos jugados 12 sep 2026 Premier League 2 Arsenal Sub-21 Victoria 4-1 13 min 15 sep 2026 EFL Trophy Wycombe Wanderers Derrota 1-2 27 min 19 sep 2026 Premier League 2 Fulham Sub-21 Victoria 3-1 27 min 13 oct 2026 EFL Trophy Reading Victoria 2-0 61 min 16 oct 2026 Premier League 2 Stoke City Sub-21 Victoria 2-1 31 min 24 oct 2026 Premier League 2 Liverpool Sub-21 Empate 2-2 81 min Total acumulado (últimos 4 meses): 240 min

La actividad competitiva oficial arrancó en septiembre, mes en el que el volante tricolor sumó sus primeros ingresos desde el banquillo.

En su debut en la Premier League 2 frente al Arsenal Sub-21 actuó durante 13 minutos, seguido de una participación de 27 minutos ante Wycombe Wanderers en el EFL Trophy y otra actuación idéntica frente al Fulham Sub-21, donde comenzó a mostrar destellos de su calidad en la creación de juego.

Durante el mes de octubre, la carga de minutos de Páez aumentó de forma considerable a medida que ganaba ritmo competitivo.

En el duelo por el EFL Trophy ante Reading ingresó como titular por primera vez y disputó 61 minutos, siendo pieza clave en la generación ofensiva para que la filial del Chelsea se impusiera con solvencia.

Posteriormente, en los compromisos de Premier League 2 ante Stoke City y Liverpool, el ecuatoriano volvió a ver acción destacada.

Frente al conjunto de Merseyside completó su actuación más prolongada hasta la fecha en suelo inglés, manteniéndose en el terreno de juego durante 81 minutos y dejando sensaciones muy positivas en el cuerpo técnico de las divisiones menores.

El balance de seis encuentros disputados entre septiembre y octubre refleja una progresión planificada en el volumen de juego del futbolista tricolor.

Con 240 minutos acumulados hasta los primeros días de noviembre, la prioridad del club ha sido consolidar su fuerza física en los duelos individuales y afianzar su compresión del sistema táctico.

El entorno del Chelsea mantiene la expectativa de que Kendry Páez continúe incrementando su protagonismo en los próximos meses dentro del equipo de desarrollo, con miras a integrarse progresivamente a la dinámica del primer equipo en la Premier League a medida que concluya su periodo de transición en el fútbol inglés.