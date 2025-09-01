En septiembre de 2025 se inicia un proceso de reclutamiento para la Policía Nacional

La Policía Nacional abrió una convocatoria para septiembre de 2025.

A partir del 8 de septiembre de 2025 se iniciará el proceso de reclutamiento y selección para Nivel Directivo y Técnico Operativo Bachilleres, pueblos y nacionalidades indígenas, y con título de Tercer Nivel de la Policía Nacional.

Dentro de este proceso se evaluarán varios parámetros. Entre estos los psicológicos, cognitivos, académicos, médicos, físicos y pruebas de confianza.

En el caso de nivel directivo se incluye una formación de cuatro años que incluyen un título de tercer nivel, en este caso la licenciatura en ciencias policiales y seguridad ciudadana.

Para el nivel técnico operativo son dos años de preparación. Este programa incluye un título de técnico en prevención del delito y seguridad ciudadana.

También se receptarán aspirantes con título de tercer nivel, quienes deberán convalidar un año de estudios en la institución policial.

La postulación se realizará de acuerdo con el último dígito de la cédula.

Lunes 8 de septiembre: cédula terminada en 1 y 2.

Martes 9 de septiembre: cédula terminada en 3 y 4.

Miércoles 10 de septiembre: cédula terminada en 5 y 6.

Jueves 11 de septiembre: cédula terminada en 7 y 8.

Viernes 12 de septiembre: cédula terminada en 9 y 0.

Durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre el sistema estará habilitado para todos los postulantes a través de la página web de la Policía Nacional.

Hay 210 cupos disponibles para el nivel directivo. Para el nivel de técnico operativo 2 294 y 205 para los pueblos y nacionalidades indígenas.

La Policía Nacional recordó que la postulación es un proceso gratuito y no se gestiona a través de intermediarios.

Requisitos