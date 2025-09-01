Nuevo acuartelamiento militar se realizará en Ecuador el sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Jóvenes entre 18 y 21 años podrán acceder al proceso de acuartelamiento en Ecuador

La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Dirmov) realiza un nuevo proceso de acuartelamiento para jóvenes ecuatorianos.

Las inscripciones están abiertas desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre del 2025. El registro se lo realiza en línea a través de la página www.dirmov.mil.ec.

"Esta es una oportunidad para servir al país, fortalecer valores como la disciplina, el compromiso y desarrollar habilidades que contribuirán a tu futuro", indicó la Dirmov.

Esta convocatoria está abierta para hombres y mujeres jóvenes, que sean de nacionalidad ecuatoriana y tengan de 18 a 21 años con 11 meses y 30 días hasta el domingo 14 de septiembre del 2025

Quienes se registren en línea deben acudir al acuartelamiento en las Bases y Centros de Movilización del país, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre del 2025 a partir de las 07:00.

Con la aprobación de la Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario, los conscriptos tendrán beneficios como alimentación, apoyo social y psicológico, programas de educación acelerada y políticas en favor del desarrollo personal y profesional, apegados a los derechos humanos.

Entre otros beneficios que tiene la conscripción se encuentran: asistencia médica, una remuneración mensual de 190 dólares para alimentación, ser reservistas, seguro de vida, entre otros. El acuartelamiento voluntario dura 12 meses.

En abril pasado se realizó otro proceso de acuartelamiento, pero fue únicamente dirigido para hombres. Se abrieron 5 000 cupos a escala nacional y la presentación en las Bases y Centros de Movilización fue el sábado 26 y domingo 27 de abril del 2025.