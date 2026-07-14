Durán: Se reanuda la recolección de basura tras tres semanas

La recolección de basura se reanudará tras casi tres semanas de suspensión en Durán.

Este martes 14 de julio de 2026 se reanudará la recolección de basura en Durán, luego de casi tres semanas de suspensión del servicio.

Así lo anunció el alcalde, Luis Chonillo, el lunes a través de sus redes sociales sin dar mayores detalles.

En su corto comunicado, Chonillo agradeció "a todas las personas e instituciones que se sumaron al plan de contingencia durante la emergencia".

Asimismo, aprovechó para mostar su apertura al diálogo institucional para "tratar técnicamente cualquier diferencia".

Deuda millonaria del Municipio de Durán

El Consorcio Durán Limpio suspendió sus servicios desde el 25 de junio por una deuda del Municipio de Durán que supera los 9,7 millones de dólares.

La empresa aseguró que agotó todas las vías administrativas y legales antes de suspender la recolección.

La empresa señaló a la Alcaldía por haber recaudado 2,4 millones de dólares de manera anticipada por la tasa de recolección de basura, solo ha recibido 1,7 millones de dólares.

La ciudad fue declarada en emergencia desde el 1 de julio, cuando se empezaron a recolectar los desechos en volquetas y maquinaria pesada.

Sin embargo, las cerca de 350 toneladas de basura diarias que produce la ciudad se acumularon en varios sectores.