Ataque armado en el sur de Guayaquil deja un hombre muerto dentro de su vehículo

Un hombre fue asesinado la tarde del lunes 13 de julio mientras se movilizaba en un automóvil por el sector de La Pradera 2, en el sur de Guayaquil.

El ataque ocurrió cerca de una unidad educativa y generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes reportaron una intensa ráfaga de disparos.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el conductor.

Autoridades investigan el hecho

El automóvil quedó detenido en la vía con severos daños provocados por los impactos de bala, mientras la víctima falleció en el lugar antes de recibir asistencia.

Personal de Criminalística acudió a la escena para recopilar evidencias y contabilizó más de 20 indicios balísticos, aunque reportes preliminares señalan que el vehículo habría recibido alrededor de 30 disparos.

La magnitud del ataque obligó a cerrar temporalmente el tránsito en la intersección de las avenidas Domingo Comín y Pío Jaramillo Alvarado, hasta que concluyeron las diligencias.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y establecer la motivación del crimen.