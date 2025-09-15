Así están las vías en Ecuador tras cierres por transportistas este lunes 15 de septiembre

Estado de la red vial del Ecuador tras protestas este lunes 15 de septiembre

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) del Ecuador informó el estado de las vías en toda la red vial del país este lunes 15 de septiembre.

El Ecuador vive desde horas de la madrugada de este lunes aislados cierres en las provincias de Carchi, Los Ríos y Pichincha por parte de transportistas que se oponen a la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Noboa.

Cierres en Carchi

Desde la noche del domingo transportistas pesados del Carchi cerraron las vías E10 en Julio Andrade - El Carmelo - Puente Chingual.

También la vía E35 en los sectores de J Tulcán - Julio Andrade, San Gabriel - La Paz, El Juncal Bolívar. A estas se suma la vía E187 en el sector Y de Bolívar - El Ángel - Mira Mascarilla.

Los Ríos

En la provincia de Los Ríos una protesta de arroceros mantiene bloqueada la vía E491 en Babahoyo Montalvo en el sector Cruce de Cedege.

Santo Domingo

En la provincia de Santo Domingo, la protesta de transportista mantiene cerrada la vía E25 que une Santo Domingo - Buena Fe.

El MIT informó también que por trabajos de construcción de un ducto está cerrada la vía E385 La Concordia - Puerto Nuevo.

Pichincha

En Pichincha el cierre total de la vía E28A que permite la conexión al sur de Quito. El cierre se registra entre el intercambiador de Alóag y Tambillo.

La ruta alterna para quienes transitan por esta zona es la vía Santo Domingo - Los Bancos - Calacalí - Quito.