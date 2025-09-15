Cierre vial en Alóag en protesta por la eliminación del subsidio al diésel este lunes 15

Alóag registra un cierre vial en el sector de la aduana de El Obelisco la mañana de este lunes 15 de septiembre del 2025.

Pasadas las 08:00 los transportistas se apostaron con camiones y automotores pesados en la vía E35 de la Panamericana Sur.

Ellos alzan consignas en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, aseguran que "dudan de sus dirigentes y están cansados de las mesas de diálogo".

Además, exigen al Gobierno de Noboa que negocie directamente con los transportistas de carga pesada, sin intermediarios de federaciones o asociaciones para el pago de compensaciones que anunció el Ejecutivo.

En el lugar ya se encuentras desplegados agentes de la Policía Nacional para controlar la situación y garantizar la movilidad en el sector.

No se negociará eliminación del subsidio

Por su parte el Gobierno no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como piden sectores del transporte, aseveró este lunes la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

La vocera fue enfática en señalar que quien toma las decisiones en el país "es el Gobierno nacional" y subrayó que "no hay negociaciones" con los detractores de la medida, pero sí conversaciones pues siempre ha habido "apertura al diálogo".

"Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno 'tendría que terminar cediendo' (...) la decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan", puntualizó Jaramillo.