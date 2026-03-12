Fuertes lluvias causan caídas de árboles en Quito

Un árbol cayó sobre la av. Amazonas en el sector de La Carolina, en el norte de Quito.

Las fuertes lluvias en Quito provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la capital la mañana de este jueves 12 de marzo del 2026.

Uno de ellos cayó en la av. Amazonas, a la altura del ingreso a la Cruz del Papa, en el sector del parque La Carolina, en el norte de Quito. El árbol cayó en medio de la calzada en sentido sur-norte, lo que ocasionó el cierre parcial de la vía.

Otro evento ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y Tercera, en sentido norte-sur. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril derecho de la vía se encuentra cerrado.

Otro árbol cayó en el sector del Redondel del Ciclista en las calles Bermejo y De los Motilones. La calle se encuentra completamente cerrada.