Se registran disturbios entre policía y comunidades de Imbabura durante una marcha

Indígenas de la provincia de Imbabura marchan por la vía E35 este jueves 23 de octubre del 2025.

Las comunidades indígenas de Imbabura se movilizan este jueves 23 de octubre del 2025 por la vía E35, para poner fin al paro convocado por la Conaie. En uno de los puntos se registraron disturbios entre los asistentes y la fuerza pública.

La denominada ‘Marcha por la Dignidad’, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) salió desde Cotacachi y recorrió la vía principal con el objetivo de llegar a un de los principales parques de Otavalo.

La Conaie difundió en sus redes sociales videos en los que se observa un enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes. Según la dirigente indígena, Pacha Terán, la Policía Nacional lanzó gas lacrimógeno a los asistentes a las movilizaciones.

Se prevé que en Pinsaqui se realice una misa en memoria del comunero Efraín Fuerez, quien murió en la protesta.

Hay fuerte presencia policial en la zona, un día después de que la Conaie anunció el fin del paro, que durante un mes tuvo como epicentro la provincia de Imbabura.