Niels Olsen anuncia que la Asamblea agendará una sesión en Imbabura para noviembre

Niels Olsen, el presidente de la Asamblea Nacional, informó que en noviembre del 2025, el pleno de la Asamblea Nacional tendrá una sesión ordinaria en Imbabura, provincia afectada durante 31 días por las protestas. El anuncio se hizo después de que Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el fin del paro.

A través de sus redes sociales, Olsen se manifestó: “Para contribuir a la reactivación de las familias imbabureñas, que han perdido más de treinta días de trabajo, el Pleno de la Asamblea Nacional programará una sesión ordinaria en Imbabura durante el mes de noviembre”.

Sin embargo, el anuncio no tiene fecha definida para la sesión del pleno ni la temática que se tratará. Aunque las autoridades del Gobierno trabajan en la apertura de las vías en Imbabura todavía hay reportes en donde se trabaja con personal de la Policía y de los militares.

Olsen argumentó que “Imbabura recuperó la paz que nunca debió perder” y puntualizó que “las secuelas del caos, nos dejan una reflexión clara: la democracia que vale se sostiene con ideas y respeto, nunca con violencia”.

El plan del legislativo también es poder mantener reuniones con los sectores productivos de Imbabura afectados por las paralizaciones. Este plan se activó luego que la Conaie anunció el fin del paro nacional que convocó el 18 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, ante la advertencia del gobierno de Daniel Noboa que despejaría las vías mediante el uso de la fuerza.