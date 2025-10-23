Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Así lucen las vías de Imbabura y Pichincha este jueves 23 de agosto tras el fin del paro

Desde las 15:00 del miércoles se realizó el operativo para despejar la vías con leves enfrentamientos entre manifestantes que se resistían a levantar la medida.

Vías lucen despejadas este jueves 23 de octubre

ECU 911

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

23 oct 2025 - 06:30

Unirse a Whatsapp

Militares custodian, desde el medio día del 22 de octubre, las vías que estuvieron bloqueadas por manifestantes por un mes.

Desde las 15:00 del miércoles se realizó el operativo para despejar la vías con leves enfrentamientos entre manifestantes que se resistían a levantar la medida.

La Panamericana Norte E35 desde El Cajas hasta Otavalo luce completamente despejada y con resguardo policial y militar.

En el sector de San Roque - Ibarra se apostó un fuerte contingente militar para mantener las vías despejada.

En Antonio Ante el contingente militar sostuvo que no se presentó resistencia por parte de los manifestantes y desde la noche del miércoles luce sin bloqueos.

Vías despejadas en Imbabura

  • Atuntaqui – Otavalo 
  • Otavalo – Cajas 
  • Otavalo – Selva Alegre 
  • Ibarra – Imbaya – Urcuquí 
  • Ibarra – Cotacachi – Apuela – García Moreno 
  • Ibarra – Zuleta – Cayambe

En Pichincha los bloqueos se levantaron tras el anuncio del presidente de la Conaie, Marlon Vargas que llamó a las comunidades a regresar a sus comunidades.

