Así lucen las vías de Imbabura y Pichincha este jueves 23 de agosto tras el fin del paro

Militares custodian, desde el medio día del 22 de octubre, las vías que estuvieron bloqueadas por manifestantes por un mes.

Desde las 15:00 del miércoles se realizó el operativo para despejar la vías con leves enfrentamientos entre manifestantes que se resistían a levantar la medida.

La Panamericana Norte E35 desde El Cajas hasta Otavalo luce completamente despejada y con resguardo policial y militar.

En el sector de San Roque - Ibarra se apostó un fuerte contingente militar para mantener las vías despejada.

En Antonio Ante el contingente militar sostuvo que no se presentó resistencia por parte de los manifestantes y desde la noche del miércoles luce sin bloqueos.

Vías despejadas en Imbabura

Atuntaqui – Otavalo

Otavalo – Cajas

Otavalo – Selva Alegre

Ibarra – Imbaya – Urcuquí

Ibarra – Cotacachi – Apuela – García Moreno

Ibarra – Zuleta – Cayambe

En Pichincha los bloqueos se levantaron tras el anuncio del presidente de la Conaie, Marlon Vargas que llamó a las comunidades a regresar a sus comunidades.

En Pichincha los bloqueos se levantaron tras el anuncio del presidente de la Conaie, Marlon Vargas que llamó a las comunidades a regresar a sus comunidades.