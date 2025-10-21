Difunden información sobre un posible intento de envenenar al presidente Daniel Noboa

Información sobre un posible intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa se difundió este martes 21 de octubre de 2025.

El informe de bioseguridad de la Casa Militar apunta que el Primer Mandatario recibió un obsequio, mientras cumplía agenda oficial en Babahoyo, el viernes 17 de octubre. En relación con esto se detectaron irregularidades.

Según el informe, el presente entregado por una mujer emprendedora de Vinces contenía ocho productos, de los cuales en tres fueron halladas sustancias peligrosas.

De acuerdo con la información que trascendió este martes, a través de un análisis en el equipo Serstech RX se detectó que una mermelada de chocolate, una de tamarindo y una mistela de cacao estaban contaminadas.

Según se conoció, los productos fueron enviados de inmediato a laboratorios especializados para su análisis técnico y toxicológico. Los tres dieron positivo a cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud", dice la información difundida.

El resto de productos fueron devueltos a la mujer, quien fue informada sobre la irregularidad "y que se deben tomar precauciones necesarias", dice el informe de la Casa Militar que se difundió.

En este también se lee que los productos no contaban con registro sanitario y las autoridades notificaron que se hallaron "sustancias químicas peligrosas".

Hasta las 15:30 de este martes, la Presidencia no se ha pronunciado sobre este hecho.