Así puede denunciar actos de corrupción a través de tramitadores del Registro Civil

El Registro Civil llevó a cabo una serie de operativos en seis provincias en contra de tramitadores y cobros indebidos.

Cobros irregulares e intervención de tramitadores en el Registro Civil o sus alrededores puede denunciarse en línea. Así recordaron las autoridades luego de ejecutar el primer operativo de control del año el 20 de enero de 2026.

El Registro Civil exhortó a la comunidad a denunciar actos de corrupción a través del correo electrónico somos.eticos@registrocivil.gob.ec o a través de la página web oficial.

Las autoridades ejecutaron operativos en seis ciudades de Ecuador en contra de tramitadores y cobros irregulares cerca de agencias del Registro Civil en seis ciudades del país.

Según el Registro Civil, más de 30 locales fueron inspeccionados en este operativo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Tena, Ambato y Salinas.

Tras el operativo, las autoridades aseguraron que existe una "reducción significativa de la presencia de tramitadores", aunque sí se realizaron observaciones administrativas por irregularidades en permisos y facturación.

En los operativos participaron personal de la Policía Nacional, del Servicio de Rentas Internas (SRI), Gobernaciones, agencias municipales de control y otras instituciones estatales.

En ese sentido, el Registro Civil recordó que en 2025 se ejecutaron 99 operativos de control en Ecuador. Como resultado 46 personas fueron aprehendidas y una sentenciada por el delito de falsificación y uso de documento falso. También se clausuraron ocho locales.