Brutal agresión a adolescente en vivienda de Chone es captada en video; dos personas detenidas

Una adolescente fue brutalmente agredida por un hombre en Chone, provincia de Manabí.

Una adolescente fue brutalmente agredida por un hombre dentro de una vivienda en Chone, Manabí. La Policía detuvo a dos personas luego de un allanamiento en el lugar, realizado el 19 de enero de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran el atroz momento. La adolescente de 13 años es golpeada salvajemente por un hombre vestido con pantaloneta. La víctima grita, llora y pide ayuda deseperadamente.

En el video se observa a varias personas en la vivienda, incluido un niño pequeño. Todos presencian el hecho e incluso graban. Pero nadie interviene para ayudar a la adolescente mientras el hombre la golpea en el suelo y la amenaza con un objeto contundente de madera.

En un momento una mujer intenta sujetarlo e impedir que continúe la agresión, pero el hombre no para y arroja a la menor a una cama donde continúa golpeándola en la cara y el cuerpo.

El agresor golpea a la adolescente con la mano cerrada y le da varias cachetadas mientras está parado en la cama gritándole. Luego pisa la cara de la víctima que permanece tendida sobre la cama.

Después, nuevamente interviene una mujer y lo baja de la cama, pero él toma varias botellas de cristal, rompe una e intenta agredir a la menor. En el video se escucha a otro hombre decir que le quiten la botella, pero al mismo tiempo incita al agresor a continuar con la violencia, diciéndole "córtale el pelo".

Incluso, una mujer, quien aparentemente sería la madre del agresor, interviene y golpea a la adolescente contra la pared hasta someterla en el suelo.

Ricardo Romero, jefe de Policía del distrito Chone, informó que el inmueble fue allanado y se detuvo a los agresores. La menor fue rescatada y recibió atención médica.

Luego de la valoración médica, la víctima recibió cuatro días de incapacidad y fue trasladada a una casa asistencial donde recibirá atención psicológica.

Aunque medios locales refieren que la menor de 13 años convivía con su agresor, las autoridades no han confirmado este hecho.