Estos son los requisitos para acceder a los servicios de cédulas y pasaportes sin turno

El presidente Daniel Noboa dispuso al Registro Civil extender la atención de los servicios de cédulas y pasaportes sin turno hasta el 31 de marzo de 2026, desde las 08:00 a 17:00.

La decisión se adoptó por los resultados positivos obtenidos en las jornadas de atención sin turno implementadas desde septiembre pasado. En esas convocatorias hubo una masiva asistencia de personas.

Los servicios de cedulación se realizarán en todas las agencias del Registro Civil a escala nacional. En cambio, para los pasaportes estarán habilitadas 27 agencias en 23 provincias.

Requisitos para ser atendidos

Para cedulación, los usuarios deben presentar:

Comprobante de pago impreso

de impreso La cédula anterior en caso de renovación

anterior en caso de Si se trata de pérdida o robo, la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

El costo del documento de identidad es de 5 dólares por primera vez y 16 dólares por renovación. Mientras que las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago.

Para pasaportes, los requisitos son:

Se debe presentar el comprobante de pago .

de . Cédula de identidad vigente.

de Pasaporte anterior, si está vigente.

anterior, si está En caso de pérdida o robo del documento, el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Los costos del servicio por primera vez y renovación para adultos y menores de edad son de 90 dólares; adultos mayores 45 dólares. Si la persona tiene una discapacidad mayor o igual al 30%, no tiene costo.

Si el pasaporte es para menores de edad, es indispensable la presencia del padre y la madre. En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado.

Pero, si uno de los padres reside en el exterior deberá presentar, un poder consular. El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

Gasolineras de Guayaquil suspenden atención la noche del 31 de diciembre

Los pagos de ambos servicios se los pueden realizar en la banca interna de las agencias del Registro Civil, banca corresponsal o agencia virtual. Los grupos de atención prioritaria como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, recibirán atención preferencial.

"La ampliación de estos servicios forma parte de la política de modernización del Estado y del combate frontal a prácticas irregulares vinculadas a tramitadores y cobros indebidos", indicó el Registro Civil.

En lo que va del 2025, el Registro Civil ha entregado más de 2,5 millones de cédulas y más de 580 000 pasaportes a escala nacional.