'Eran familia para nosotros': Daniel Noboa despide a Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan

Noboa y Valbonesi hacen una sentida promesa a los hijos de Sensi-Contugi tras su muerte en Kenia

"El accidente en Kenia me quitó a dos amigos", Daniel Noboa, reaccionó a la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero en Kenia.

En su cuenta de Instagram, el presidente, Daniel Noboa, recordó la cercanía que mantenía con Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan.

«El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros», escribió.

El Presidente señaló que Sensi-Contugi estuvo a su lado durante algunos de los momentos más difíciles de los últimos años. "Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear", expresó Noboa, al recordar el trabajo y la relación de amistad que mantuvieron.

Una relación que trascendió el trabajo

Noboa destacó que la relación con la pareja no se limitaba al ámbito profesional. "Con ellos compartimos la vida. Los buenos momentos, los días difíciles, las conversaciones que quedaban entre nosotros, las risas y esa confianza", escribió el Mandatario.

También reconoció la dificultad de asimilar la muerte de ambos. "A mí todavía me cuesta entender que ya no estén", señaló en el mensaje publicado tras conocerse el accidente aéreo ocurrido en Kenia.

Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi hablan de los hijos de la pareja

El Presidente también se refirió a los hijos de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan. Junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi, aseguró que los acompañarán tras la muerte de sus padres.

"Mientras nosotros estemos aquí, nunca estarán solos. Vamos a cuidarlos y acompañarlos como sabemos que ellos lo habrían hecho por los nuestros", escribió Noboa.

El mensaje concluyó con una despedida para sus amigos: "Los vamos a extrañar toda la vida y los llevaremos con nosotros siempre", expresó el Presidente de la República.