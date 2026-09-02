John Ternus asume como nuevo CEO de Apple: ¿Quién es el sucesor de Tim Cook?

Tim Cook cedió su puesto como Director Ejecutivo (CEO) de Apple al veterano John Ternus. Esta transición representa el mayor cambio en la cúpula de la empresa desde que el cofundador Steve Jobs dejó el mando en el año 2011.

Nacido en 1975 e ingeniero mecánico por la Universidad de Pensilvania, Ternus no es un directivo externo; se unió al equipo de diseño de productos de Apple en el año 2001, construyendo una carrera de 25 años desde las bases técnicas de la compañía.

En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware, fue el cerebro detrás de los AirPods, múltiples iPads y la aplaudida transición de los ordenadores Mac hacia los procesadores propios (los chips de la serie M).

Se estima que los dispositivos desarrollados bajo su tutela general generaban aproximadamente el 80% de los ingresos de la firma.

Los desafíos inmediatos

El panorama para Ternus exige resultados rápidos en dos frentes monumentales:

Inteligencia Artificial (IA): Acelerar el desarrollo y la integración de IA en sus dispositivos para no perder terreno frente a competidores que ya han iniciado su camino.

Acelerar el desarrollo y la integración de IA en sus dispositivos para no perder terreno frente a competidores que ya han iniciado su camino. Independencia de China: Lograr diversificar la enorme cadena de suministro de Apple, alejándola de las crecientes tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín.

El mundo no tendrá que esperar mucho para verlo en acción: su primera gran prueba pública será este 9 de septiembre, cuando suba al escenario para presentar la nueva generación del iPhone.