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Ecuador

Restringen el acceso a dos sitios turísticos de San Cristóbal por lluvias en Galápagos

Como medida preventiva ante las fuertes lluvias, el Parque Nacional Galápagos suspende el ingreso a Lobería y Punta Carola 

La Lobería - San Cristobal

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Autor

Karla Padilla

Actualizado:

12 nov 2026 - 15:01

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La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) dispuso el cierre temporal y preventivo de dos sitios turísticos en la isla San Cristóbal. 

La medida responde a las intensas precipitaciones registradas en el archipiélago durante las últimas horas.

Según el Inamhi, existe una alerta activa por lluvias fuertes.

La entidad señala que el objetivo es salvaguardar la integridad de los visitantes.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en sus canales institucionales digitales, la restricción de acceso rige de manera inmediata para La Lobería y Punta Carola.

También se informó que las limitaciones de ingreso se mantendrán vigentes de forma indefinida hasta que culminen las inspecciones correspondientes para verificar el estado de los senderos, los accesos costeros y las condiciones climáticas en la zona.

El Parque Nacional Galápagos exhortó a los operadores turísticos y a la ciudadanía a respetar la disposición y mencionó que la reapertura de ambos espacios será comunicada mediante sus plataformas oficiales.

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