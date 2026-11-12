Alerta por fuertes lluvias en tres islas de Galápagos este jueves 12 de noviembre

Fuertes lluvias se registran en Galápagos la tarde de este jueves 12 de noviembre.

Las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, en Galápagos, podrían registrar fuertes lluvias este jueves 12 de noviembre de 2026, entre las 14:00 y las 18:00, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El aviso meteorológico a corto plazo número 64 identifica a las tres islas con nivel rojo por precipitaciones intensas que pueden prolongarse durante varias horas.

El pronóstico se emite mientras Galápagos enfrenta las consecuencias de las inundaciones registradas desde finales de octubre, que afectaron viviendas, vías, infraestructura eléctrica y actividades productivas, principalmente en Santa Cruz.

Recomendaciones ante las lluvias en Galápagos

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional pidió a residentes y turistas tomar precauciones durante la tarde:

Evitar actividades marítimas y recorridos turísticos al aire libre.

Conducir con precaución y no transitar por zonas con acumulación de agua.

Consultar los canales oficiales para conocer las condiciones meteorológicas.

Las autoridades mantienen acciones de asistencia humanitaria y evaluación de daños en los sectores afectados por las inundaciones anteriores.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el ECU 911.