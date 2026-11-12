Marcelo Gallardo llama a Snayder Porozo a la Tri por lesiones de Denil Castillo y Kevin Rodríguez

Marcelo Gallardo, DT de Ecuador en un entrenamiento en la Casa de la Selección.

Ecuador y Costa Rica se medirán este viernes 13 de noviembre en un partido amistoso por la fecha FIFA. El equipo de Marcelo Gallardo realizó su último entrenamiento este jueves 12 de noviembre de 2026 en la Casa de la Selección.

El DT de la selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, anunció este jueves 12 de noviembre la convocatoria del delantero Snayder Porozo al combinado absoluto. El jugador, de 19 años, se integra de inmediato al plantel principal para disputar los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA frente a Costa Rica y Bolivia.

“Mi desafío personal es poder lograr un gran equipo, un equipo que compita y tenga posibilidades de ganar, que compita para ganar. Hay que hacer el recorrido con una mentalidad de que se adapten a este nuevo ciclo. Marcelo Gallardo/ DT de Ecuador

La decisión del estratega argentino responde a la ola de bajas musculares que ha golpeado a la Tricolor en la concentración en Quito. El cuerpo técnico necesitaba reforzar el plantel tras confirmarse las ausencias de Denil Castillo, Alan Franco y Alan Minda, además de la duda médica que persiste sobre el estado físico de Kevin Rodríguez.

Porozo ya se encontraba trabajando en las instalaciones de la Casa de la Selección junto al combinado Sub-20, bajo la observación directa de Gallardo. Su buen desempeño en los entrenamientos a contraturno y su disponibilidad inmediata facilitaron su promoción al equipo mayor para ampliar las variantes ofensivas antes del primer compromiso internacional.

El joven goleador atraviesa un destacado momento en el fútbol europeo con la camiseta del Royal Antwerp de Bélgica, club al que fue transferido en agosto de 2026 tras despuntar en Sociedad Deportiva Aucas. En lo que va de la temporada 2026-27 de la Belgian Pro League, el artillero ecuatoriano acumula cuatro anotaciones en nueve encuentros disputados.

El foco del cuerpo técnico de la Tri

“El primer foco está en estos partidos, en este inicio de ciclo, en este nuevo proceso que está en construcción“, manifestó Marcelo Gallardo. Añadió que luego se concentrará en el partido ante Bolivia

Sobre sus visitas a los clubes de la liga local, Gallardo manifiesta que su idea es ir conociendo los clubes, interrelacionarse con los dirigentes y futbolistas, que pueda haber un diálogo para crear una cercanía. Y aseguró que tendrán una observación permanente para luego evaluar a cada deportista.

“Esta convocatoria nos permite, conocer, ver y observar a los jugadores”, destacó el entrenador de La Tri.

Gallardo detalló que respecto a la capitanía de Ecuador serán los jugadores quienes decidan bajo su consenso también. Sobre Costa Rica dijo: “vamos a respetar al rival, pero mañana intentaremos ser más fuertes que ustedes“.

La elección de terminar el año con el público ecuatoriano, eso nos pareció a todos una muy buena idea, sostuvo Gallardo sobre la decisión de que Ecuador juegue en Quito y Guayaquil.