Mujer rusa es sentenciada a dos años de cárcel por intentar sacar 32 iguanas de Galápagos

Extranjera fue sentenciada a 2 años de cárcel por intentar sacar de Ecuador de 32 iguanas de Galápagos

Una mujer rusa fue sentenciada a 24 meses de prisión por intentar sacar ilegalmente de Ecuador a 32 iguanas marinas de Galápagos, una especie endémica del país y catalogada como vulnerable.

Se trata de Olga Gennadievna K., quien aceptó su responsabilidad en el delito contra la flora y fauna silvestres durante una audiencia en la que se acogió al procedimiento abreviado. La sentencia la reconoce como autora directa de esta infracción.

La mujer fue detenida la noche del 28 de agosto de 2026, en la zona de salidas internacionales del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, cuando intentaba abordar un vuelo cuyo destino final era Bangkok, Tailandia.

#BoletínFGE | #Pichincha: #FiscalíaEc obtiene sentencia condenatoria contra Olga K., ciudadana rusa, por el delito contra la #FlorayFaunaSilvestres. Fue aprehendida en #Quito con 32 iguanas marinas de #Galápagos en su maleta. Más información ⬇️ https://t.co/0T3rdLmlOh https://t.co/51aPZnZmst — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 11, 2026

Durante la revisión de su equipaje, las autoridades encontraron ocho recipientes de plástico, cada uno con cuatro iguanas vivas en su interior.

En total, transportaba 32 ejemplares sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias para su tenencia y movilización.

¿Cuánto deberá pagar la mujer rusa?

Además de los dos años de prisión, la extranjera contempla una multa de USD 3 210 y el pago de USD 90 444,63 como reparación integral a favor del Parque Nacional Galápagos.

Este último monto se distribuye de la siguiente manera:

USD 14 977,79: para cubrir los gastos veterinarios y los insumos utilizados en el Hospital de Fauna Silvestre, donde fueron atendidas las iguanas.

para cubrir los gastos veterinarios y los insumos utilizados en el Hospital de Fauna Silvestre, donde fueron atendidas las iguanas. USD 75 466,84: destinados al plan de monitoreo poblacional y bioseguridad durante 24 meses.

Una especie vulnerable y protegida

Las iguanas que transportaba la ciudadana rusa pertenecen a la especie Amblyrhynchus cristatus, conocida como iguana marina de Galápagos.

Se trata de una especie endémica de Ecuador, es decir, que habita de forma natural únicamente en este territorio. Además, está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador de 2005.