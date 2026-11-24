El acceso al Jardín Botánico de Guayaquil, ubicado en el norte de la ciudad, presenta un evidente deterioro.

El asfalto está destruido en varios tramos, hay huecos y baches de diferentes dimensiones y, en medio de la calzada, se observa acumulación de agua que dificulta el ingreso de vehículos y visitantes.

La situación quedó expuesta en un video difundido por la administración del establecimiento, en el que se solicita ayuda al Municipio de Guayaquil y a Obras Públicas EP para atender las condiciones de esta vía.

Según explicó la administradora del Jardín Botánico, el problema se habría originado durante la construcción de una ciudadela en los alrededores.

De acuerdo con su relato, al no contar con suficiente espacio para desarrollar esa obra, se intervino parte del camino de ingreso al jardín, lo que habría afectado la calzada.

Con el paso del tiempo y las lluvias, el tramo continuó deteriorándose hasta presentar grandes daños.

La administradora describe que el agua que circula por este sector ha formado una especie de riachuelo, mientras que los desniveles y huecos acumulan agua y dificultan la circulación.

Un pedido de intervención que lleva más de un año

La administración asegura que no se trata de un problema reciente ni de una solicitud que se haya realizado únicamente a través de redes sociales.

La administradora confirmó que hace más de un año presentó formalmente un pedido al Municipio de Guayaquil para que se atienda el deterioro del camino de acceso.

Sin embargo, sostiene que hasta ahora no ha recibido una respuesta de las autoridades ni se ha concretado una intervención en el tramo señalado.

Ante la persistencia del problema, la administración vuelve a solicitar la intervención de las entidades municipales competentes para que se evalúe el estado de la vía y se realicen los trabajos necesarios.

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Un espacio turístico y ambiental de Guayaquil

El Jardín Botánico es uno de los espacios naturales y educativos de la ciudad. Está ubicado en el sector de Cerro Colorado, al norte de Guayaquil, y cuenta con aproximadamente cinco hectáreas destinadas a la conservación y exhibición de especies vegetales.

Su historia se remonta a 1979, cuando comenzó su construcción por iniciativa de la Asociación Ecuatoriana de Orquideología.

El proyecto se desarrolló durante diez años y abrió sus puertas al público en septiembre de 1989. Desde 1995, su administración está a cargo de la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil.

En sus instalaciones se pueden recorrer senderos y conocer colecciones de plantas ornamentales, medicinales, frutales y especies propias de distintos ecosistemas. También cuenta con espacios dedicados a la exhibición de mariposas y a la educación ambiental.

Por su valor natural, educativo y turístico, este lugar recibe visitantes de Guayaquil y de otras ciudades del país. La publicación científica de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos lo reconoce, además, como un punto de interés para el turismo y la educación ambiental.

El pedido a las autoridades

Mientras el Jardín Botánico continúa recibiendo visitantes, el estado de su entrada representa una problemática para quienes necesitan acceder a sus instalaciones.

La administración insiste en que se atienda el requerimiento presentado hace más de un año y solicita que el Municipio de Guayaquil y Obras Públicas EP revisen las condiciones del camino para determinar los trabajos que se necesitan.