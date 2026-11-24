La alerta por lluvias y tormentas del Inamhi estará vigente hasta el 27 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 90 de lluvias y tormentas para el territorio nacional.

De acuerdo con la información oficial, la alerta entra en vigencia desde las 16:00 de este martes 24 de noviembre y se extenderá hasta las 22:00 del viernes 27 de noviembre de 2026.

La entidad señaló que las precipitaciones de mayor intensidad se esperan en la región Litoral y aclaró que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas.

Estas son las zonas que se verán afectadas por las lluvias y tormentas

Según el informe técnico del Inamhi, el comportamiento de las lluvias se distribuirá de la siguiente manera en el territorio nacional:

Región Litoral: Lluvias fuertes en la zona interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Lluvias fuertes en la zona interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Región Interandina: Mayor intensidad en Pichincha y en las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Mayor intensidad en Pichincha y en las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Región Amazónica: Precipitaciones principalmente hacia el noreste de la región y en las zonas de estribación de la cordillera oriental.

Precipitaciones principalmente hacia el noreste de la región y en las zonas de estribación de la cordillera oriental. Región Insular (Galápagos): Eventos entre moderados y fuertes en las islas.

Riesgos previstos por las fuertes precipitaciones

Ante la intensidad de las lluvias, el organismo meteorológico advierte sobre posibles afectaciones a la infraestructura y movilidad:

Existe riesgo de crecidas y desbordamiento de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, Manabí y en la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Cañar .

y en la cordillera occidental de . Es probable que se genere acumulación de agua en viviendas, negocios ubicados cerca de ríos y esteros.

ubicados cerca de ríos y esteros. Las vías podrían verse comprometidas por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, además de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento fuerte.

El Inamhi explicó en su informe que este episodio responde a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos y las elevadas temperaturas de la superficie del mar vinculadas al desarrollo del fenómeno de El Niño.

El seguimiento técnico continuará activo para evaluar la evolución de las condiciones en cada región.