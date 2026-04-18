FIFA cuestiona alza de pasajes para el Mundial 2026 en EE.UU.

Boletos de tren para el Mundial 2026 subirán hasta 150 dólares

Los aficionados que asistan al Mundial 2026 en Estados Unidos deberán pagar hasta 150 dólares por el traslado en tren desde Nueva York hacia el estadio sede en Nueva Jersey.

El valor representa un aumento de hasta doce veces frente a la tarifa habitual para un trayecto de aproximadamente 30 minutos.

Críticas por el aumento

El ajuste fue anunciado por la empresa New Jersey Transit, que argumenta que la medida busca cubrir los costos de operación de servicios especiales.

Un aficionado en Nueva York calificó el precio como “una vergüenza” y cuestionó que se traslade el costo a los asistentes.

Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares -frente a unos 12,90 que vale en la actualidad- por un trayecto de unos 58 kilómetros que dura aproximadamente media hora, anunciaron el viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

FIFA reacciona

La FIFA criticó el incremento y señaló que fijar tarifas elevadas para el transporte no tiene precedentes en torneos de este tipo.

Además, recordó que en eventos anteriores el traslado para los hinchas se ofrecía de forma gratuita o a costo reducido.

La FIFA no tiene constancia de ningún otro gran evento celebrado anteriormente en el estadio NYNJ (MetLife), incluidos otros grandes eventos deportivos, giras mundiales de conciertos, etc., en el que se exigiera a los organizadores pagar el transporte de los aficionados FIFA

Más gastos para los asistentes

A los costos de transporte se suman otras opciones como buses y estacionamientos, también con precios elevados.

El debate se mantiene entre autoridades, organizadores y la FIFA sobre quién debe asumir los gastos logísticos del evento.