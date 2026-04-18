Cpccs pide informe jurídico para continuar proceso de renovación del CNE

Cpccs solicita informe jurídico para la continuación de la fase de oposición en la renovación del CNE

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió solicitar un informe jurídico para verificar el cumplimiento de condiciones legales antes de continuar con la fase de oposición del concurso de méritos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.

La decisión se tomó tras conocer oficios de la Comisión Ciudadana de Selección relacionados con el avance del proceso.

Revisión del procedimiento

Los documentos revisados abordan la designación de un notario público y la habilitación del sorteo de catedráticos encargados de elaborar las preguntas de los exámenes.

Estas pruebas corresponden a la fase de oposición del concurso en marcha.

Plazo para el informe

La Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS tendrá un plazo de cinco días para emitir el informe solicitado.

El tiempo empezará a contarse desde la notificación oficial por parte de la Secretaría General.