Inocar alerta aumento de riesgo de inundaciones en Guayaquil debido a lluvias y marea alta

En Guayaquil se registraron inundaciones este lunes 26 de octubre de 2026.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre un incremento del riesgo de inundaciones y acumulación de agua en sectores vulnerables de Guayaquil, debido a la coincidencia entre las lluvias y los periodos de marea alta en el río Guayas.

Para este lunes 26 de octubre de 2026, el organismo previó una pleamar de 4,50 metros a las 19:31. Este nivel elevado del río puede dificultar la evacuación de las aguas lluvias y favorecer la formación de anegamientos en zonas bajas.

Ante las lluvias que registra la ciudad, se solicita a la ciudadanía tener en consideración los horarios cíclicos de marea alta en el Río Guayas. #Inocar https://t.co/WGhakLTBGd — INOCAR (@inocarec) October 27, 2026

El Inocar recomendó a la ciudadanía extremar las precauciones durante los periodos de marea alta del 26 y 27 de octubre, especialmente en sectores cercanos al río Guayas y sus afluentes.

Las zonas más expuestas a que el agua se acumule con mayor facilidad son aquellas ubicadas en sectores bajos y vulnerables de la ciudad.

Ante este escenario, el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las medidas preventivas que establezcan las autoridades locales.