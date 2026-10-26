Inocar alerta aumento de riesgo de inundaciones en Guayaquil debido a lluvias y marea alta
La coincidencia de lluvias intensas y niveles elevados de marea podría dificultar el drenaje y provocar acumulación de agua en Guayaquil
En Guayaquil se registraron inundaciones este lunes 26 de octubre de 2026.
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Actualizado:
26 oct 2026 - 20:45
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre un incremento del riesgo de inundaciones y acumulación de agua en sectores vulnerables de Guayaquil, debido a la coincidencia entre las lluvias y los periodos de marea alta en el río Guayas.
Para este lunes 26 de octubre de 2026, el organismo previó una pleamar de 4,50 metros a las 19:31. Este nivel elevado del río puede dificultar la evacuación de las aguas lluvias y favorecer la formación de anegamientos en zonas bajas.
El Inocar recomendó a la ciudadanía extremar las precauciones durante los periodos de marea alta del 26 y 27 de octubre, especialmente en sectores cercanos al río Guayas y sus afluentes.
Las zonas más expuestas a que el agua se acumule con mayor facilidad son aquellas ubicadas en sectores bajos y vulnerables de la ciudad.
Ante este escenario, el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las medidas preventivas que establezcan las autoridades locales.
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