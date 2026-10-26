Retrasos y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Guayaquil este 26 de octubre 

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron retrasos y desvíos de vuelos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil este lunes 26 de octubre.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, comenzaron alrededor de las 14:00 y afectaron la llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales.

Aunque el Municipio de Guayaquil informó que la terminal aérea continuaba operando, varios itinerarios registraron novedades debido a las condiciones meteorológicas.

¿Qué vuelos resultaron afectados?

Según la información publicada por el aeropuerto, hasta las 17:00 se registraba al menos un vuelo nacional demorado y otro cancelado. Además, se solicitaba a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de dos salidas previstas para las 15:10 y 15:20.

En las operaciones internacionales también se reportaron novedades. Los pasajeros de vuelos procedentes de Lima y Fort Lauderdale debían consultar directamente con las compañías aéreas.

Asimismo, un vuelo hacia Nueva York, programado inicialmente para las 15:50, tenía una nueva hora estimada de salida a las 18:00. Otros vuelos con destino a Nueva York y Bogotá también registraban avisos de consulta a las aerolíneas.

Varios vuelos fueron desviados hacia aeropuertos alternos, entre ellos el de Manta, según un vocero de Tagsa, concesionaria de la terminal aérea.

La empresa también aclaró que el agua observada en videos difundidos en redes sociales afectó oficinas y bodegas comerciales exteriores, no la terminal de pasajeros.