Incendio en Casitagua sigue activo en puntos de la parte alta

A corte de este sábado 19 de septiembre, aún continúan varios puntos de incendio en el sector de Casitagua.

La emergencia ya afecta unas 100 hectáreas de cobertura vegetal. Las operaciones aéreas y terrestres continúan este 19 de septiembre.

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Pomasqui, permanece activo con focos localizados principalmente en la parte alta, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte a las 07:00.

Un sector ya fue apagado

La zona sur del incendio se encuentra apagada, aunque permanece bajo monitoreo por la presencia de puntos calientes. Mientras tanto, Bomberos de Quito mantiene labores de sofocación en los sectores donde todavía hay fuego.

Las operaciones aéreas se retomaron desde las 08:00, monitoreando las condiciones meteorológicas y de seguridad.

Cerca de 100 hectáreas afectadas

De manera preliminar, Gestión de Riesgos estima una afectación de aproximadamente 100 hectáreas de cobertura vegetal, aunque la cifra todavía está en evaluación. También se reportó un poste de energía eléctrica afectado.

La Secretaría entregó además 85 kits de protección personal a familias de Uyuchul Bajo y mantiene recorridos en las comunidades cercanas.