Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta unas 270 hectáreas

El incendio forestal en el volcán Imbabura mantiene una afectación preliminar de 270 hectáreas, mientras bomberos, agentes municipales y comuneros trabajan para controlar las llamas.

Un incendio forestal permanece activo en el volcán Imbabura y afecta sectores como Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago, informó la Coordinación Zonal 1 del ECU 911.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, todos los focos corresponden a un mismo incendio, que deja de manera preliminar unas 270 hectáreas afectadas.

El incendio en el volcán Imbabura afecta unas 270 hectáreas. No se reportan heridos ni viviendas afectadas. ECU 911.

Más de 50 personas trabajan en la emergencia

Para las labores de control y sofocación se desplegaron siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, entre camionetas, una unidad contraincendios y tanqueros.

También participan 24 bomberos, 30 agentes de Control Municipal del GAD de Otavalo, dos drones y comuneros de los sectores afectados, quienes apoyan los trabajos en territorio.

No se reportan heridos ni viviendas afectadas

Hasta el último reporte, no se registran personas heridas ni daños en viviendas cercanas.

El ECU 911 mantiene el seguimiento de la emergencia y la coordinación con las instituciones desplegadas en la zona. Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y llamar al 911 ante cualquier emergencia.