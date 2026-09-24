Xi pide a Trump una relación sin conflicto en una pomposa visita a Estados Unidos

La primera dama de China, Peng Liyuan, el presidente, Xi Jinping; el presidente, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan en los escalones del Pórtico Norte de la Casa Blanca.

El presidente chino Xi Jinping, recibido este jueves 24 de septiembre del 2026 con toda pompa por parte de Donald Trump, aprovechó su visita a la Casa Blanca para abogar por la coexistencia pacífica entre Washington y Pekín, sin dejar de marcar los límites de China respecto a Taiwán.

Ante un presidente estadounidense que aseguró haber construido con él una relación de "gran amistad", el dirigente chino mantuvo un tono más sobrio.

Xi Jinping pidió a su par estadounidense "mantener una relación sin conflicto ni confrontación" entre ambos países, durante una declaración a la prensa.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso.

Xi pidió a Washington y Teherán que resuelvan sus diferencias "lo antes posible" mediante la negociación, según declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua mientras ambos líderes se reunían en la Casa Blanca.

China, aliada de Irán, sufre las repercusiones del conflicto desencadenado por el multimillonario republicano, que ha provocado la disparada del precio de los combustibles.

El mandatario chino también lanzó una advertencia sobre el espinoso asunto de Taiwán, instando a Washington a actuar con "prudencia" respecto a su independencia, según la misma fuente.

China reclama esta isla autónoma como parte de su territorio, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán, aunque sin reconocerlo como Estado soberano.

IA bajo "control humano"

La visita de Estado tuvo su momento culminante con un banquete de gala al que asistieron los jefes de grandes multinacionales estadounidenses, como Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla y OpenAI.

Para Xi Jinping, tanto Pekín como Washington tienen "la capacidad y la responsabilidad" de desarrollar la inteligencia artificial bajo "control humano".

Poco antes de la cumbre, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la investigación en este sector.

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense. El republicano se muestra contrario a la petición de los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, de crear un marco regulatorio ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Once años después

En los brindis del banquete de gala, Trump abogó por un "futuro de armonía" para ambos países. "El presidente Xi y yo mismo comprendemos que representamos sistemas diferentes, pero que los lazos entre nuestros pueblos perduran", dijo.

En las afueras de la Casa Blanca, centenares de manifestantes pedían "libertad para el Tíbet" o para los presos políticos chinos.

La última vez que Xi y su esposa Peng Liyuan celebraron una visita de Estado a Washington fue en 2015.

Trump ofreció una fastuosa recepción a Xi Jinping y a su esposa, con banda musical en trajes de época, exhibiciones de militares de gala y un sobrevuelo de aviones de combate.

El dirigente republicano, deseoso de dar un toque más personal a la visita, invitó al presidente chino a admirar la inmensa plataforma para helicópteros que mandó instalar en la Casa Blanca.

Xi es "experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito" lanzó a la prensa Trump, junto su invitado.

China y Estados Unidos decidieron prolongar la tregua comercial, después de una escalada de aranceles iniciada por Trump.