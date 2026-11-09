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Ecuador

Se registran nueve ríos desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

Tres provincias del litoral reportan el desbordamiento de 9 cuerpos hídricos según el último informe de Gestión de Riesgos

Desbordamiento de ríos dejan caminos anegados en la provincia de Los Rios

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Autor

Karla Padilla

Actualizado:

09 nov 2026 - 21:36

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Un total de nueve cuerpos hídricos se registran desbordados a escala nacional con corte a las 19:00 de este lunes 9 de noviembre de 2026, según el último informe técnico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). 

Las precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron el aumento de caudal en diversos afluentes y esteros de las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

Las autoridades indican a la ciudadanía a evitar el cruce de zonas anegadas o cauces con fuertes corrientes.

Detalle por provincia

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, los ríos desbordados están ubicados en las siguientes zonas: 

  1. Guayas (5 cuerpos hídricos):

    • Estero El Cañal
    • Río Pula 
    • Río Jaboncillo
    • Río Amarillo
    • Estero Salado

  2. Los Ríos (1 cuerpo hídrico):

    • Río Chilintomo 

  3. Santa Elena (3 cuerpos hídricos):

    • Río California
    • Río Salanguillo
    • Río Javita 

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