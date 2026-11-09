Clases en Galápagos serán en modalidad híbrida desde el martes 10 de noviembre

Las escuelas y colegios en Galápagos tendrán modalidades híbridas tras emergencia por lluvias.

Las clases en Santa Cruz, Galápagos, se desarrollarán en modalidad híbrida desde este martes 10 de noviembre de 2026, tras las inundaciones que afectaron al cantón a finales de octubre.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que la medida responde a una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, que busca garantizar la continuidad educativa mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

De los 4 372 estudiantes de Santa Cruz, 2 669 (61%) regresarán a clases presenciales, debido a que sus instituciones educativas cuentan con condiciones adecuadas y pueden trasladarse de manera segura.

Mientras tanto, 1 703 alumnos (39%) continuarán sus estudios mediante fichas pedagógicas, que podrán recibir en formato físico o digital.

Tres instituciones educativas aún deben ser evaluadas

El Ministerio señaló que tres establecimientos deberán pasar por evaluaciones antes de autorizar el retorno de sus estudiantes a las aulas.

Se trata de las siguientes instituciones:

Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares.

Unidad Educativa San Francisco de Asís, campus Edén.

Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín.

El regreso presencial dependerá de que estos establecimientos cumplan las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

La decisión se produce después de las intensas lluvias que provocaron inundaciones, daños en infraestructura y dificultades de movilidad en Santa Cruz.

Las autoridades educativas no han establecido una fecha para el retorno presencial de todos los estudiantes del cantón.