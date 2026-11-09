Clases en Galápagos serán en modalidad híbrida desde el martes 10 de noviembre
Más de 2 600 estudiantes regresarán a las aulas en Santa Cruz, tras la emergencia por las lluvias, anunció el Ministerio de Educación.
Las escuelas y colegios en Galápagos tendrán modalidades híbridas tras emergencia por lluvias.
UE. Tomás de Berlanga
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Actualizado:
09 nov 2026 - 17:34
Las clases en Santa Cruz, Galápagos, se desarrollarán en modalidad híbrida desde este martes 10 de noviembre de 2026, tras las inundaciones que afectaron al cantón a finales de octubre.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que la medida responde a una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, que busca garantizar la continuidad educativa mientras se evalúan las condiciones de seguridad.
De los 4 372 estudiantes de Santa Cruz, 2 669 (61%) regresarán a clases presenciales, debido a que sus instituciones educativas cuentan con condiciones adecuadas y pueden trasladarse de manera segura.
Mientras tanto, 1 703 alumnos (39%) continuarán sus estudios mediante fichas pedagógicas, que podrán recibir en formato físico o digital.
Tres instituciones educativas aún deben ser evaluadas
El Ministerio señaló que tres establecimientos deberán pasar por evaluaciones antes de autorizar el retorno de sus estudiantes a las aulas.
Se trata de las siguientes instituciones:
- Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares.
- Unidad Educativa San Francisco de Asís, campus Edén.
- Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín.
El regreso presencial dependerá de que estos establecimientos cumplan las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.
La decisión se produce después de las intensas lluvias que provocaron inundaciones, daños en infraestructura y dificultades de movilidad en Santa Cruz.
Las autoridades educativas no han establecido una fecha para el retorno presencial de todos los estudiantes del cantón.
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