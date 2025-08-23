Provincia de Santa Elena tendrá un corte masivo de energía eléctrica la madrugada del lunes

Trabajadores de CNEL realizarán un mantenimiento programado en la provincia de Santa Elena.

Santa Elena se quedará sin energía eléctrica la madrugada del lunes 25 de agosto de 2025, según informó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El corte de energía será total en la provincia. Se prevé que el apagón se lleve a cabo entre las 02:00 y las 06:00 del lunes.

Según CNEL, el corte de energía se debe a trabajos de mantenimiento programados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Unidas de Negocio Transelectric, en los patios de la subestación Santa Elena.

Mientras dura el apagón los técnicos también darán mantenimiento a la subestación de CNEL. En estos trabajos se incluyen líneas de subtransmisión y alimentadores.

CNEL pidió la comprensión de la ciudadanía y exhortó a que se tomen precauciones ante el corte masivo que durará cuatro horas en la provincia.

En varias avenidas de la provincia los técnicos de CNEL han llevado a cabo trabajos de retiro, ordenamiento y empaquetado de redes de telecomunicaciones en los postes, lo que ha ocasionado cortes de energía temporales y localizados.