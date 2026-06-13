Ecuador puede generar 'peligro en todo momento', dice el DT de Costa de Marfil

DT marfileño Emerse Faé se pronunció sobre la selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Ecuador es un equipo que puede generar riesgo en el arco de Costa de Marfil en "todo momento", dijo el seleccionador de los africanos, Emerse Faé, en la víspera del debut entre ambos en el Mundial 2026.

La Tricolor y los Elefantes se verán las caras el domingo 14 de junio en Filadelfia en un juego que se asoma como un duelo directo por uno de los dos boletos del Grupo E a dieciseisavos de final. Alemania parte, a priori, como la favorita para liderar la zona, que completa la debutante Curazao.

"Nosotros conocemos plenamente (a Ecuador) y sabemos que va a ser un partido de alta calidad, tenemos mucha confianza. Ellos también tienen mucha confianza, con grandes jugadores y un muy buen equipo", dijo Faé este sábado en una rueda de prensa en el estadio de Filadelfia.

"A nivel colectivo el peligro puede llegar en todo momento y siempre tenemos que estar listos", agregó el entrenador de 42 años.

Faé aseguró que sus dirigidos están ansiosos por regresar a una Copa del Mundo, un torneo que no jugaban desde Brasil 2014, y por enfrentar a un rival que cuenta con jugadores afamados como el volante Moisés Caicedo y el defensor Willian Pacho.

"Sentimos muchísimo entusiasmo por poder estar de vuelta. Estamos muy ilusionados con el certamen y esperamos que esto pueda empezar ya", apuntó.

La Tri afina detalles para su debut ante Costa de Marfil

"Es un gustazo poder participar en este partido y los futbolistas, por supuesto, han estado practicando y están impresionados por la envergadura del estadio, también por la calidad del césped. Esperamos con ansias que comience el torneo", añadió.

Con Nicolas Pépé, del Villarreal, y Amad Diallo, del Manchester United, como armas en el ataque, Costa de Marfil aterrizó en Estados Unidos con la mentalidad de liderar el Grupo E, incluso por delante de los tetracampeones alemanes, según su DT.

"Nosotros queremos ocupar el lugar número uno, la meta es jugar cada partido, uno detrás de otro, y siempre vencer", aseguró el seleccionador.

Por su parte, la Tri viajó, este sábado 13 de junio de 2026, a Filadelfia para debutar en la Copa del Mundo 2026.