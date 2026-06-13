La 'Referee View': así funciona la nueva cámara arbitral que debuta en el Mundial 2026

Así se verá la cámara que usarán en vivo los árbitros en el Mundial de Clubes

El Mundial 2026 marcará el estreno de nuevas tecnologías impulsadas por la FIFA, y una de las más llamativas será la “Referee View”, una cámara corporal instalada en los árbitros que permitirá observar los partidos desde su perspectiva en tiempo real.

La herramienta busca acercar aún más a los aficionados a la experiencia dentro del campo de juego, mostrando cómo viven las jugadas los jueces durante acciones rápidas, polémicas o decisivas. La FIFA confirmó que esta tecnología contará además con un sistema de estabilización de imagen que reduce hasta en un 70% las vibraciones durante los movimientos del árbitro.

La “Referee View” forma parte del ecosistema tecnológico que debutará en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá, junto con sistemas de inteligencia artificial, recreaciones 3D y nuevas herramientas para el fuera de juego semiautomatizado.

Según la FIFA, las imágenes podrán utilizarse en transmisiones oficiales, repeticiones y análisis posteriores de las jugadas, ofreciendo ángulos inéditos para los espectadores y una experiencia más inmersiva durante el torneo.

El organismo también señaló que la innovación busca modernizar la forma de seguir el fútbol y acercar a los aficionados a lo que ocurre dentro de la cancha desde la visión de los protagonistas del arbitraje.