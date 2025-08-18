Ministerio de Energía: 'El Sistema Eléctrico de Ecuador está en óptimas condiciones'

Gobierno asegura que el sistema eléctrico de Ecuador está en “óptimas condiciones”

El sistema eléctrico ecuatoriano "se encuentra en óptimas condiciones". Así lo aseguró el Ministerio de Energía, este domingo 17 de agosto del 2025.

"No improvisamos, al contrario, construimos y planificamos. Nuestro sistema eléctrico se encuentra en óptimas condiciones gracias a la correcta gestión de los recursos", indicó esa Cartera de Estado, a través de las redes sociales.

El Ministerio de Energía, dirigido por Inés Manzano, difundió un mensaje en el que destacó los avances de los últimos meses, entre ellos la incorporación de más de 1 500 megavatios al sistema eléctrico.

La entidad aseguró que están la operación las termoeléctricas, hidroeléctricas, barcazas y que se recuperó el nivel del embalse Mazar, que está en su máxima capacidad.

"Estamos generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificado, previendo. Hoy Ecuador está listo, no improvisamos, nos preparamos, con técnica, con decisión, con resultados", señaló el Ministerio de Energía.

El sábado 16 de agosto del 2025, la ministra Inés Manzano apareció en otro video en el que aseguró que se "garantiza el suministro eléctrico" en el país.

La funcionaria de Estado indicó que los "cortes específicos" que se presentan en diferentes sectores se deben a las "aves, árboles o ramas que caen" sobre las líneas de tendido eléctrico.