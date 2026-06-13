Brasil muestra su vestuario para debutar en el Mundial 2026 ante Marruecos

La Selección de Brasil muestra su vestuario ante Marruecos para este sábado 13 de junio de 2026.

La Selección de Brasil encendió la expectativa de sus aficionados al mostrar cómo luce su vestuario a pocos minutos de su debut en el Mundial 2026.

A través de su cuenta oficial en X, la Canarinha publicó fotografías del camerino acompañado del mensaje: '¡El vestuario de la mayor Selección del mundo!'.

En las imágenes destacan las camisetas de referentes del plantel como Vinícius Júnior, Casemiro, Marquinhos y Alex Sandro, listas para el estreno mundialista 2026.

EN VIVO: Brasil vs Marruecos

El combinado brasileño iniciará su participación en la Copa del Mundo este sábado 13 de junio de 2026 frente a Marruecos, en un encuentro correspondiente al Grupo C, programado para las 17:00 (hora de Ecuador).

Brasil llega como uno de los favoritos del torneo, aunque afrontará un importante contratiempo: la ausencia de Neymar, quien no podrá jugar ante Marruecos por una lesión en la pantorrilla.

El encuentro entre Brasil y Marruecos será transmitido en Directo y en señal abierta para Ecuador a través de Teleamazonas y teleamazonas.com.