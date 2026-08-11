Aduana del Ecuador alcanza récord histórico de recaudación

La recaudación semanal también se ubicó 74% por encima del promedio registrado durante las últimas 52 semanas, consolidando un nuevo máximo histórico para la entidad.

Guayaquil lideró la recaudación

El Distrito Guayaquil Marítimo aportó USD 102,83 millones, con un incremento del 41.32% en comparación con el mismo período de 2025. Además, alcanzó un cumplimiento del 151.12 % de la meta proyectada para esa semana.

Controles contra el contrabando

La Aduana señaló que estos resultados responden al dinamismo del comercio exterior y al fortalecimiento de los controles aduaneros.

Entre las acciones ejecutadas constan operativos contra el contrabando de cigarrillos, bebidas alcohólicas, prendas de vestir y otras mercancías que intentan ingresar o comercializarse al margen de la ley.

Comercio legal y mayor eficiencia

La institución destacó que el incremento en la recaudación está acompañado de medidas para agilizar el comercio legal, reforzar la seguridad en los procesos aduaneros y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.