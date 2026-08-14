130 000 cigarrillos de contrabando viajaban como encomiendas en Nueva Loja

Parecían paquetes listos para llegar a su destino, pero dentro viajaban miles de cigarrillos que no contaban con documentos que demostraran su legal ingreso, tenencia y transporte en Ecuador. El cargamento fue detectado durante un operativo en Nueva Loja, Sucumbíos.

130 000 cigarrillos en encomiendas

Durante el control, personal aduanero identificó un total de 130 000 unidades de cigarrillos movilizadas bajo la modalidad de encomiendas.

Al revisar la mercancía, las autoridades determinaron que no existía documentación que acreditara su legal tenencia y transporte dentro del territorio nacional, por lo que procedieron con la aprehensión.

El cargamento está valorado en USD 32 500

Según la información oficial, los cigarrillos encontrados alcanzan un valor aproximado de USD 32 500.

El operativo forma parte de los controles que realizan las autoridades para detectar mercancías que ingresan o circulan en Ecuador sin el respaldo legal correspondiente.

Controles contra el contrabando

El transporte mediante encomiendas es una de las vías que permanece bajo vigilancia de las autoridades aduaneras para evitar que mercancías irregulares lleguen posteriormente a comercializarse.

Con la aprehensión de los 130 000 cigarrillos, las autoridades buscan frenar su circulación antes de que el cargamento llegue al consumidor y determinar las responsabilidades correspondientes.