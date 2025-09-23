Así se seleccionan a miembros de la Juntas Receptoras del Voto para elecciones en Ecuador

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto reciben una compensación de USD20.

Ecuador irá a las urnas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) designará a los nuevos miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

Para las últimas elecciones el CNE designó a 287 534 ciudadanos para conformar las Juntas de 4 349 recintos electorales.

La selección se realiza con la presencia de un Notario público utilizando la base de datos del CNE, en la que se incluyen listados de estudiantes y trabajadores de los sectores público y privado.

Los nombramientos de cada uno se generarán de manera digital y se notificarán a los seleccionados a través de correo electrónico, medios masivos o se podrá consultar en la web del CNE.

Las personas seleccionadas para conformar las JRV deberán cumplir con las capacitaciones ordenadas por el CNE aunque se trate de cargos suplentes.

¿A quiénes se escoge?

De acuerdo con la Resolución PLE-CNE-2-3-9-2020, cada JRV deberá conformarse por tres vocales principales, tres suplentes y un secretario. En el caso de las juntas del exterior son dos vocales y un secretario.

Los criterios de selección de integrantes de las JRV incluyen: