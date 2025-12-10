Sembríos de Chimborazo resultaron afectados por las heladas de la madrugada

La helada cayó sobre sembríos de la provincia de Chimborazo.

Las bajas temperaturas ya afectan sembríos en la provincia de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana. Videos difundidos este miércoles 10 de diciembre de 2025 muestan la magnitud de los daños.

La helada cayó sobre los sembríos y afectó la producción de productos como el capulí, fresa, alfalfa y papas. Hojas, tallos y frutos quedaron cubiertos por el hielo.

La helada cayó sobre la vegetación durante la madrugada del martes y miércoles. La temperatura apenas se elevó durante el día a pesar del sol brillante.

De acuerdo con medios locales, la helada afectó a más e 220 socios del sistema de agua en Chingazo Alto, del cantón Guano. Algunos agricultores reportaron pérdidas totales.

De acuerdo con la Advertencia Meteorológica N° 65 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la temperatura en la madrugada puede bajar a menos cero grados.

Esta baja de temperaturas afecta principalmente al Callejón Interandino y a cultivos por encima de los 2 800 msnm por las heladas.

El ganado también puede verse afectado por las bajas temperaturas y las personas pueden sufrir afecciones respiratorias.