Estudiantes de Ecuador tendrán 10 días de vacaciones por Navidad y Año Nuevo

Los estudiantes tendrán descanso obligatorio desde el 26 de diciembre del 2025

Los estudiantes de Ecuador tendrán 10 días de descanso entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las celebraciones coinciden con las vacaciones estudiantiles tanto en la Sierra y Amazonía como en la Costa y Galápagos.

Las dos festividades tienen un día de descanso obligatorio y no recuperable para todos los ecuatorianos. Sin embargo, por disposición del presidente Daniel Noboa el feriado de Año Nuevo se extenderá desde el jueves 1 al domingo 4 de enero del 2026.

También al ser festivo el día jueves, las jornadas laborales y académicas se ajustan para garantizar que el asueto se cumpla sin modificaciones y que el turismo no sea afectado.

Vaciones escolares desde el 26 de diciembre

De acuerdo al cronograma definido por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, las clases en la Sierra y Amazonía se suspenderán desde el viernes 26 de diciembre del 2025 hasta 2 de enero del 2026.

Estos días de descanso por vacaciones estudiantiles del segundo periodo se unirán al fin de semana del sábado 3 y domingo 4. También, en la Costa y Galápagos, las vacaciones correspondientes al tercer periodo se aplicarán en el mismo cronograma.

¿Cuándo será el próximo feriado?

En total, los alumnos tendrán 10 días consecutivos de descanso. Es decir, que la comunidad educativa, al menos en los establecimientos públicos, se reincorporará a sus actividades normales el 5 de enero.

El próximo feriado para los estudiantes será Carnaval, que se estableció el 16 y 17 de febrero del 2026.