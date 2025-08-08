Separan a funcionarios captados retirando mercadería a dos heladeros en Guayaquil

Dos vendedores de helados fueron retirados de las calles de Guayaquil en medio de un operativo municipal.

Funcionarios municipales que participaron en un operativo en el que retiraron violentamente la mercadería de dos heladeros en Guayaquil, fueron separados de la institución.

Así lo informó la empresa Segura EP a través de un comunicado difundido este viernes 8 de agosto de 2025.

"Una cosa es buscar el orden, que hay que hacerlo, pero otra cosa es hacerlo con maltrato y eso será siempre intolerable", escribió el alcalde porteño, Aquiles Álvarez.

En una publicación en X insistió en que "este tipo de trato, para mí es imperdonable" y advirtió que quienes actúen de esta manera serán separados de la administración municipal.

"Cero tolerancia al maltrato, eso es de animales, no de seres humanos", concluyó el Burgomaestre.

Por su parte Segura EP escribió que "no toleramos actuaciones que vulneren la dignidad de ningún ciudadano", por lo que los involucrados fueron separados de la institución de manera inmediata.

En la víspera se difundió un video en el que se observa a varios funcionarios municipales retirando de manera violenta los coches y la meercadería de dos heladeros que trabajaban en las calles de Guayaquil.

En las imágenes se oberva a uniformados retener a los vendedores para que no corran detrás de la camioneta que se lleva sus implementos de trabajo.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, aclaró que no se trata de un proceso de confiscación y que la mercadería, "al ser perecible, fue devuelta de inmediato".