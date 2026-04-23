Día del Libro: Mujeres destacadas de la literatura ecuatoriana que debes conocer

Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro

Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro, una fecha que busca fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.

Ecuador cuenta con destacadas escritoras, tanto clásicas como contemporáneas, que han marcado hitos en la narrativa y poesía.

Figuras clave incluyen a una de las pioneras Alicia Yánez Cossío y a voces actuales con proyección internacional como Mónica Ojeda, Yuliana Ortiz, Gabriela Alemán y Natalia García, quienes abordan temas de género, memoria y sociedad.

Conoce a las referentes de la literatura ecuatoriana

Alicia Yánez Cossío (Quito, 1928): Diferentes autores la consideran la mayor escritora ecuatoriana del siglo XX y pionera de la literatura escrita por mujeres en Ecuador.

Fue ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en 1996 y del Premio Eugenio Espejo, en 2008. Sus obras, como 'Bruna, soroche y los tíos' y 'Aprendiendo a morir', abordan la búsqueda de identidad femenina y la crítica a las convenciones sociales.

Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988): La autora se ha convertido en referente del "gótico andino", corriente que explora zonas inestables del deseo, la violencia y el miedo.

Su novela 'Mandíbula' (2018) fue finalista de los National Book Awards y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por el Prince Claus Fund.

Yuliana Ortiz (Esmeraldas, 1992): Es escritora y poeta. Formó parte del grupo de investigadoras de Latinoamérica y el Caribe en el Mapeo de Feminismos Negros en Abya Yala, Re-existencia transfronteriza entre aquí y allá.

Su primera novela, 'Fiebre de carnaval', ha recibido varios premios, incluyendo el premio IESS en Italia, el Joaquín Gallegos Lara en Ecuador, y premios del PEN en Reino Unido.

Gabriela Alemán (Río de Janeiro, 1968): Es una narradora, cronista y ensayista cuya proyección internacional está consolidada. Sus obras 'Poso Wells' y 'Humo', indagan en la memoria histórica y los pliegues de la sociedad con un estilo directo.

Natalia García Freire (Cuenca, 1991): Es una autora reconocida por su novela 'Nuestra piel muerta', traducida a varios idiomas, que aborda temas de memoria y una atmósfera de orfandad.