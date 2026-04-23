Día del Libro: Mujeres destacadas de la literatura ecuatoriana que debes conocer
Yánez, García, Ojeda, Ortiz y Alemán forman parte de lo más destacado de la literatura ecuatoriana.
Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 17:06
Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro, una fecha que busca fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.
Ecuador cuenta con destacadas escritoras, tanto clásicas como contemporáneas, que han marcado hitos en la narrativa y poesía.
Figuras clave incluyen a una de las pioneras Alicia Yánez Cossío y a voces actuales con proyección internacional como Mónica Ojeda, Yuliana Ortiz, Gabriela Alemán y Natalia García, quienes abordan temas de género, memoria y sociedad.
Conoce a las referentes de la literatura ecuatoriana
Alicia Yánez Cossío (Quito, 1928): Diferentes autores la consideran la mayor escritora ecuatoriana del siglo XX y pionera de la literatura escrita por mujeres en Ecuador.
Fue ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en 1996 y del Premio Eugenio Espejo, en 2008. Sus obras, como 'Bruna, soroche y los tíos' y 'Aprendiendo a morir', abordan la búsqueda de identidad femenina y la crítica a las convenciones sociales.
Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988): La autora se ha convertido en referente del "gótico andino", corriente que explora zonas inestables del deseo, la violencia y el miedo.
Su novela 'Mandíbula' (2018) fue finalista de los National Book Awards y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por el Prince Claus Fund.
Yuliana Ortiz (Esmeraldas, 1992): Es escritora y poeta. Formó parte del grupo de investigadoras de Latinoamérica y el Caribe en el Mapeo de Feminismos Negros en Abya Yala, Re-existencia transfronteriza entre aquí y allá.
Su primera novela, 'Fiebre de carnaval', ha recibido varios premios, incluyendo el premio IESS en Italia, el Joaquín Gallegos Lara en Ecuador, y premios del PEN en Reino Unido.
Gabriela Alemán (Río de Janeiro, 1968): Es una narradora, cronista y ensayista cuya proyección internacional está consolidada. Sus obras 'Poso Wells' y 'Humo', indagan en la memoria histórica y los pliegues de la sociedad con un estilo directo.
Natalia García Freire (Cuenca, 1991): Es una autora reconocida por su novela 'Nuestra piel muerta', traducida a varios idiomas, que aborda temas de memoria y una atmósfera de orfandad.
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