Los cinco principales problemas que enfrenta Ecuador, según Comunicaliza

La inseguridad y la delincuencia son el principal problema que afecta a Ecuador, de acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza, difundida el 22 de abril de 2026.

El estudio, que evaluó la percepción ciudadana frente a los principales desafíos del país, revela que el 37,4% de los encuestados considera a la inseguridad como su mayor preocupación.

“El principal problema del país está siendo la inseguridad. En la actualidad tiene 37,4%”, dijo Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, este jueves 23 de abril de 2026 durante una entrevista en Teleamazonas.

Aunque la cifra sigue siendo la más alta, representa una reducción de casi 10 puntos en comparación con el inicio del 2026, cuando este indicador alcanzó el 47%.

En segundo lugar se ubica la corrupción política, que ocupó el 14,4%. Otros problemas relevantes identificados en la encuesta fueron la falta de empleo (12,4%), la situación económica del país (10,1%) y los servicios de salud (6,2%).

La medición se basó en la pregunta: “De los numerosos problemas en el país, ¿cuál te preocupa o afecta más?”.

El orden de los cinco principales problemas fue:

La inseguridad

Corrupción política

Falta de empleo

Situación económica del país

Servicios de salud

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar 'terroristas'.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar 9 235, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.