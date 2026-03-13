El Centro de Inteligencia de Ecuador deberá emitir alertas de riesgo en contratación pública

El Centro de Inteligencia tomará un rol clave en el control de los procesos de contratación pública.

El presidente Daniel Noboa, firmó este viernes 13 de marzo del 2026 el Decreto Ejecutivo 328, y ordena al Centro Nacional de Inteligencia emitir alertas y reportes de riesgo a la Presidencia sobre personas o empresas que participen en determinados procesos de contratación pública.

La medida busca identificar posibles riesgos para la seguridad del Estado en procesos de contratación que se realicen bajo régimen especial o cuya información haya sido clasificada como confidencial, reservada o secreta dentro de las entidades de la Función Ejecutiva.

Según el decreto, el Centro Nacional de Inteligencia deberá analizar a personas naturales o jurídicas que intervengan como oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales en estos procesos. Las alertas deberán basarse en análisis técnicos que identifiquen posibles vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito o injerencia extranjera que puedan comprometer la seguridad integral del Estado.

El documento también establece que los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia información detallada de los participantes en los procesos de contratación, antes de que se realice la adjudicación.

Entre los datos que deberán entregar se incluyen las estructuras societarias de las empresas, los beneficiarios finales y cualquier documentación relevante que permita realizar el análisis de riesgos. El organismo de inteligencia, además, podrá solicitar información adicional si lo considera necesario.

El decreto dispone además que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 proporcione, cuando sea requerido, datos de geolocalización y georreferenciación para apoyar la producción de inteligencia y la prevención de amenazas a la seguridad del Estado.

Asimismo, se incorpora a la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia para el desarrollo de actividades coordinadas en esta materia.