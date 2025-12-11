Dos vehículos pesados chocan y se incendian en el km 2 de vía Alóag; hay una persona fallecida
La central de emergencia desplegó equipos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, una ambulancia y una unidad de rescate al lugar.
Un tráiler se incendia producto de un choque en el km 2 de la vía Alóag
Bomberos Mejía
11 dic 2025 - 06:34
Un aparatoso choque entre dos vehículos pesados se registró la madrugada de este jueves 11 de diciembre del 2025.
El suceso se registró en el kilómetro 2 de la vía Alóag, en el cantón Mejía, antes de la línea del tren.
La llamada de alerta que ingresó al sistema ECU 911 a las 05:10 señaló que dos tráileres colisionaron y uno de los vehículos se prendió en llamas.
La Policía Nacional señaló que existe una persona fallecida producto del siniestro.
La vía permanece totalmente cerrada.
