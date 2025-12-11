Dos vehículos pesados chocan y se incendian en el km 2 de vía Alóag; hay una persona fallecida

Un tráiler se incendia producto de un choque en el km 2 de la vía Alóag

Un aparatoso choque entre dos vehículos pesados se registró la madrugada de este jueves 11 de diciembre del 2025.

El suceso se registró en el kilómetro 2 de la vía Alóag, en el cantón Mejía, antes de la línea del tren.

La llamada de alerta que ingresó al sistema ECU 911 a las 05:10 señaló que dos tráileres colisionaron y uno de los vehículos se prendió en llamas.

La central de emergencia desplegó equipos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, una ambulancia y una unidad de rescate para atender la emergencia.

La Policía Nacional señaló que existe una persona fallecida producto del siniestro.

La vía permanece totalmente cerrada.