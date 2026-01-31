Fuerte congestión vehicular por siniestros de tránsito la mañana y madrugada de este sábado 31

Choque entre camion y una camioneta dejó tres personas fallecidas

Un fuerte siniestro vehicular generó gran congestión vehicular la mañana de este sábado 31 de enero en el ingreso por el paso lateral a Ambato.

El sistema de seguridad integrado, ECU 911 informó que cerca de las 3:40 de este sábado, se reportó un siniestro vial en el sector Las Viñas (Paso Lateral).

Para atender la emergencia se desplegó personal del Ministerio de Salud, agentes de tránsito y miembros del Cuerpo de Bomberos de Ambato.

En el lugar, el personal de primera respuesta brindó atención médica a tres personas que resultaron heridas.

El suceso generó una fuerte carga vehicular en el ingreso a la ciudad. Se recomienda circular con precaución.

Camión choca con camioneta y volcó en Machachi

Otro siniestro se produjo en el sector de Machachi, a la altura del peaje en sentido sur - norte.

Un camión impactó de manera frontal con una camioneta, lo que ocasionó según reportes preliminares el fallecimiento de tres personas.

Además, se brindó atención prehospitalaria a dos personas que resultaron heridas, producto del fuerte choque.

El camión quedó volcado en la vía, mientras que la camioneta quedó a un lado de la calzada tras el impacto.

De acuerdo con información preliminar los dos carriles en sentido norte–sur de la Panamericana Sur se encuentran cerrados al tránsito vehicular.