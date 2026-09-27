Siniestro en la vía a la Costa deja un muerto y dos heridos este domingo 27 de septiembre

El hecho ocurrió pasadas las 07:00 y generó afectación al tránsito en el sector.

El fatal siniestro de tránsito se registró en la vía a la Costa, en el kilómetro 38, en dirección Playas-Guayaquil, en el tramo Progreso-Chongón.

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 de este domingo.

Videos compartidos en redes sociales muestran que un bus escolar e institucional quedó atravesado y ocupó completamente uno de los carriles de la vía a la Costa.

VÍA A LA COSTA || Nuevamente un bus expreso se accidenta en la vía dejando fallecidos y heridos. Ayer ocurrió un hecho similar con un expreso en la misma vía. @CTEcuador pic.twitter.com/BqCfCXyvwv — Whatsapea 🤳🏻 (@whatsapea) September 27, 2026

La escena generó congestión en el sector mientras se atendía la emergencia.Una persona falleció y dos resultaron heridas

De manera preliminar, el siniestro dejó una persona fallecida y dos heridas.

Hasta las 14:00 de este domingo no se han informado públicamente las circunstancias que provocaron el choque ni la identidad de las personas involucradas.