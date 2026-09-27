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Ecuador

Siniestro en la vía a la Costa deja un muerto y dos heridos este domingo 27 de septiembre

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este domingo 27 de septiembre dejó una persona fallecida y dos heridas en la vía a la Costa, en Guayas.

El hecho ocurrió pasadas las 07:00 y generó afectación al tránsito en el sector.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

27 sep 2026 - 14:18

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El fatal siniestro de tránsito se registró en la vía a la Costa, en el kilómetro 38, en dirección Playas-Guayaquil, en el tramo Progreso-Chongón

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 de este domingo.

Videos compartidos en redes sociales muestran que un bus escolar e institucional quedó atravesado y ocupó completamente uno de los carriles de la vía a la Costa. 

La escena generó congestión en el sector mientras se atendía la emergencia.Una persona falleció y dos resultaron heridas

De manera preliminar, el siniestro dejó una persona fallecida y dos heridas

Hasta las 14:00 de este domingo no se han informado públicamente las circunstancias que provocaron el choque ni la identidad de las personas involucradas.

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