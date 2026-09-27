Siniestro en la vía a la Costa deja un muerto y dos heridos este domingo 27 de septiembre
Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este domingo 27 de septiembre dejó una persona fallecida y dos heridas en la vía a la Costa, en Guayas.
El hecho ocurrió pasadas las 07:00 y generó afectación al tránsito en el sector.
Captura de video
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Actualizado:
27 sep 2026 - 14:18
El fatal siniestro de tránsito se registró en la vía a la Costa, en el kilómetro 38, en dirección Playas-Guayaquil, en el tramo Progreso-Chongón.
El hecho ocurrió cerca de las 07:00 de este domingo.
Videos compartidos en redes sociales muestran que un bus escolar e institucional quedó atravesado y ocupó completamente uno de los carriles de la vía a la Costa.
La escena generó congestión en el sector mientras se atendía la emergencia.Una persona falleció y dos resultaron heridas
De manera preliminar, el siniestro dejó una persona fallecida y dos heridas.
Hasta las 14:00 de este domingo no se han informado públicamente las circunstancias que provocaron el choque ni la identidad de las personas involucradas.
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